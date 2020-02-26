由蔡康永與小S主持的《花花萬物2》本期邀請許瑋甯與鄭元暢擔任嘉賓，許瑋甯自曝與男友剛開始約會時散步長達八小時都沒牽手，她還原當時過程，「想說有些比較暗的地方可能會牽到手！」但兩人在北京的胡同從深夜散步到早上五點，繞了八小時卻連手都沒牽到，後來交往後有問男方當時為什麼沒牽起她的手，原來男方認為應該要第三或第四次約會才牽手，反而問她：「所以妳那時就很喜歡我囉？」讓她反被將一軍，好氣沒好笑說：「早知道我就不問了。」

鄭元暢（右）與許瑋甯在《花花萬物2》分享愛情觀。（friDay影音提供）

鄭元暢則在節目中與小S還原《惡作劇之吻》經典橋段，兩人借位熱吻，小S卻說：「沒有浪慢的感覺，我不喜歡這樣。」被工作人員虧「最慘女主」。他並自曝自己三年沒談戀愛，連續三年自己過聖誕節，也分享自己的戀愛觀，只要與女友超過一周沒傳訊息或打電話就等於自動分手了，被追問是很慘烈的分手嗎？他解釋當時因工作因素以及距離兩人各忙各的才分手，蔡康永追問，「她身高有比小S高嗎？」鄭元暢透露，「當時女友身高跟小S沒穿高跟鞋時一樣。」小S則說自己身高158公分。

鄭元暢（左）與小S在《花花萬物2》上演借位之吻。（friDay影音提供）

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