地球公民基金會等團體今天舉行記者會，批評國土計畫倒退嚕「重大建設」大開後門，與會立委也質疑條文涉空白授權。內政部表示，有關國家重大建設計畫的範疇及認定程序將評估於子法明定；各縣市國土計畫辦理期限仍以目前法定作業時間為目標加速辦理中，地方國土計畫不會遙遙無期。

內政部強調，國土計畫應務實推動，且協助地方政府面對未來發展困境，並且透過規劃手段，以疏導而非防堵方向，協助地方政府解決在地課題，引導地方有序發展，是國土計畫推動的基本態度。針對外界質疑，內政部將積極與立法院溝通，針對本次修正條文有關重大建設計畫的範疇、縣市國土計畫及國土功能分區的辦理期限，均將在討論過程予以補強或於相關子法訂定，以穩健務實態度推動國土計畫。

內政部表示，國家重大建設計畫包括水利、環保、能源、運輸、農業等不同面向，非僅限於產業開發，國土計畫法第15條第3項第3款「得適時檢討變更各級國土計畫」，僅限於「政府」興辦的公共設施或公用事業計畫，並未包含「私部門」配合政策推動辦理者。

內政部舉例，另以行政院刻正規劃的「大南方計畫」為例，該計畫將以「聚落帶動發展」為政策主軸，透過既有重點聚落整合部會資源，協助地方再發展，但因計畫內容未確定，南部相關縣市的國土計畫目前無法納入，如無法適時檢討變更，該重大計畫核定後，將造成縣市政府後續難以因應。

內政部強調，通盤檢討須有規劃作業期間及應踐行的法定程序，以都市計畫為例平均須6至7年可完成，這次國土計畫法修法賦予彈性，是政府因應國際政經情勢及對國家長遠發展負責必要的調整，且也不樂見「假重大建設之名行炒地皮之實」，因此公民團體建議應明確定義「重大建設計畫」的範疇及認定程序（含民眾參與程序及資訊公開原則）等，於法案進入立法院討論過程將強化論述，或評估於國土計畫法施行細則等有關子法明定。

此外，內政部表示，有關這次修正草案第45條調整縣市作業期程部分，本部在國土計畫法施行後即積極透過行政作為及經費補助，輔導協助各縣市政府研擬各該國土計畫，但目前僅有國土計畫目前僅有新北市、桃園市、基隆市、新竹縣、苗栗縣、花蓮縣等6個縣市函報內政部審議，如其餘縣市未能於近日內提送，評估恐無法於期限內依法公告實施。

內政部並說，下階段國土功能分區圖繪製作業，因涉及國土功能分區界線調整及民眾財產權益，工作繁複且需時溝通協調，應給予各縣市政府合理作業時間以解決相關問題，因此有關縣市國土計畫及國土功能分區圖辦理期限，目前仍以法定作業時間為目標加速辦理中，但仍將視各縣市辦理情形，審慎評估延長期限，必要時將於國土計畫法有關子法予以規範，使規劃作業及相關法定程序執行完備。

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(中時 )