計程車張貼已消毒貼紙，讓乘客搭車更安心。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

因應新冠肺炎疫情，台中市政府日前率全國之先加碼免費消毒服務，至今完成上千輛計程車；為妥善調度防疫資源，崇德與文心拖吊場兩處定點消毒服務，3月2日起將合併統一在文心拖吊場進行，服務至3月13日止，次氯酸水消毒液則持續免費提供，歡迎多加利用。

交通局長葉昭甫說，因應新冠肺炎疫情，市府2月17日起率全國之先在文心及崇德拖吊場協助計程車消毒防疫，至今已完成1064輛計程車消毒；停車場每日也免費提供1000cc次氯酸水消毒液，供計程車駕駛人自主消毒，至今有875名計程車駕駛領取。

葉昭甫表示，為使防疫資源更妥善調度及運用，自3月2日起至3月13日止，免費計程車消毒作業調整為週一至週五下午1時至5時，統一在文心拖吊場辦理；次氯酸水消毒液則持續免費提供，請計程車駕駛週一至週五上午9時至12時及下午2時至5時，攜帶執業登記證並自備1000cc以下不透光容器至交通局裝取。

為讓民眾方便辨識已消毒完成的計程車，交通局已印製專屬告示貼紙，提供計程車駕駛索取張貼，讓民眾安心搭車；市府也已針對業者展開消毒用酒精需求調查，後續將向中央提出相關建議，加強消毒酒精配售。

葉昭甫強調，配合中央防疫口罩政策，3月起計程車駕駛一週最多可購買7片口罩，並於7天後再行購買。請駕駛向所屬車隊、車行或合作社詢問購買；未加入車隊的個人車行駕駛，請於週一至週五上午9時至下午4時向台中市計程車客運商業同業公會、台中市汽車駕駛員職業工會、大台中汽車駕駛員職業工會購買。

(中時 )