血友病童母子二採均陰性 將隔離檢疫14天 13:442020/02/26 中時 鄭郁蓁 、 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央疫情指揮中心記者會。(林周義攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心表示，湖北返台血友病童小宇及其母親第二次檢驗結果出爐，兩人皆為為陰性，將送集中檢疫所完成14天嚴密的隔離檢疫。 醫福會執行長王必勝表示，海基會已從小宇親屬取得血友病用藥，將帶到檢疫所供小宇使用。另也聯繫上主治醫師，將安排小宇後續的診治。 (中時 ) #血友病童 #陰性 #隔離檢疫 #14天 #生活 #台灣 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 #COVID-19 也許您會感興趣 推薦閱讀 怕再發作！武漢宣布：新冠治癒後再隔離14天 19:212020/02/22 兩岸 澎湖縣全縣學校防疫總體檢 補助400人以上學校購置紅外線體溫儀 17:422020/02/24 生活 人在牢籠心繫疫情？連千毅竟託律師送千瓶防護液 19:122020/02/24 生活 新冠肺炎疫情擴大 金價狂飆、油價重摔 23:142020/02/24 財經 世衛：陸有效控制疫情 新冠非全球性流行病 08:312020/02/25 兩岸 防疫！澎縣禁活魚運搬船從中港澳入境 16:042020/02/25 社會 明晚起南韓大邱和清道郡旅客不得入境新加坡 19:062020/02/25 國際 口罩戴錯仍被讚爆 正妹身分遭起底是「棒球界雅典娜」 10:002020/02/26 娛樂 用酒精防疫也要防火 陽光基金會提3不原則 11:462020/02/26 生活 因應228連假人潮 台東縣消防局辦理防疫演練 12:142020/02/26 生活 生活熱門新聞 下周變天 彭啟明：恐出現個位數低溫 - 生活 劉真等換心才有救？命理師驚吐一句 - 生活 台中確診增4例 原來是2武漢女驗陽性台中就醫 - 生活 洗完手再噴酒精？醫：恐讓防疫破功 - 生活 李登輝身體狀況？命理師曝度過「歹九」還要小心… - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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