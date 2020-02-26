中央流行疫情指揮中心表示，湖北返台血友病童小宇及其母親第二次檢驗結果出爐，兩人皆為為陰性，將送集中檢疫所完成14天嚴密的隔離檢疫。

醫福會執行長王必勝表示，海基會已從小宇親屬取得血友病用藥，將帶到檢疫所供小宇使用。另也聯繫上主治醫師，將安排小宇後續的診治。

(中時 )