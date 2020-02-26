防疫當前，一年一度大甲媽遶境宣布如期舉辦，引發各界討論聲浪，大家都聚焦遶境每年吸引無數民眾跟著媽祖遶境，恐引發防疫出現破口，台南是眾神之都，多家廟宇先後請示神明，原定近期舉辦大型活動都延後或停止，包括大觀音亭興濟宮停辦春祭，大天后宮3月春祭活動也將改到秋祭再擴大舉辦。

新冠肺炎疫情全球延燒，大甲媽遶境如期舉辦引發熱議，網友也幾乎一面倒認為應該停辦，甚至有網友自製教大家如何向「媽祖」請假，不少廟宇認為，受疫情影響雖停辦聚眾的大型活動，但相信神明一定能了解。

(中時 )