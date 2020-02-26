北市人瑞迷途兩天現身瑞芳，猴硐路邊驚見滿身泥。（瑞芳警分局提供／吳康瑋新北傳真）

新北市瑞芳警分局於25日上午接獲民眾報案，在九份山區往猴硐的路上發現一名全身泥巴的老婦人在路上行走，請警方協助，瑞芳派出所巡邏警員迅速到場後，發現這名老婦竟是日前通報協尋的百歲人瑞嬤，連忙將老婦帶回派出所並通知家屬。

據了解這名百歲人瑞嬤姓余，住台北市，在23日上午自行外出運動後，便不知所蹤，家屬在遍尋不著後，連忙到北市警局報案請求協尋，並一路調閱監視器，發現這名老婦自行搭乘計程車到九份地區琉瑯頭步道下車，隨即不知去向，瑞芳派出所所長陳軒竣得知後，除了指派專人協助調閱周邊監視器外，也陪同家屬到周邊尋找，仍一無所獲。直到昨日上午警方通知已尋獲時，家屬急忙趕到瑞芳，看見安好的余婦，這才放下緊張的心情並喜極而泣。

而這名獲救的人瑞嬤對於這兩天發生何事，渾然不覺，僅表示想回家，所幸經初步檢視，這名人瑞嬤並無任何外傷，在簡單的飲食後，便和家屬返家團圓。

瑞芳警分局表示對於派出所同仁能夠以同理心處事，將尋適當時機公開表揚。同時也呼籲若家中有易走失的年長者，建議可至鄉區公所辦理免費的防走失手鍊，並可在其常穿衣物上縫上姓名等資訊，俾利走失時，可迅速尋回。

(中時 )