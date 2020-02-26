鎮瀾宮董監事一字排開，在廟前舉辦記者會說明今年大甲媽遶境相關事宜。（王文吉攝）

(15:03更新)國內新冠肺炎疫情升溫，慈濟、法鼓山、佛光山、中台禪寺等宗教團體接宣佈暫停大型法會活動，或改為線上直播方始取代，但大甲鎮瀾宮董事長顏清標今天仍宣佈媽祖繞境活動持續，對此內政部次長陳宗彥重申，全國宗教團體要有延期的備案措施。

陳宗彥表示，內政部已在2月10日、2月24日兩度發函地方政府與宗教團體，第一次發函是針對防護、衛教等提醒，第二次則是針對公眾活動的提醒與指引，因此相關團體必須要有延期的備案措施，並隨時注意中央流行疫情指揮中心的相關指導與提醒。

陳宗彥說，由於農曆3月是國內宗教活動非常興盛的期間，但不管是北中南的各個不同宗教，許多都已將活動取消或延期，甚至改為直播的方式提供信眾心靈寄託，內政部也持續與相關宗教團體溝通，要有一定的延期備案措施。

至於大甲鎮瀾宮媽祖繞境活動仍持續，陳宗彥指出，廟方上午已開記者會承諾將大幅縮小規模，有2個萬人活動已取消，同時也呼籲信眾不要跟著轎子走，也嚴禁摸轎、鑽轎等行為，內政部也再次提醒鎮瀾宮要注意疫情發展，隨時做好延期的備案措施。

衛福部長陳時中也持續向鎮瀾宮喊話，表示媽祖是慈悲的，在這疫情期間大家應該好好保護自己，要互相照顧，而不是讓媽祖擔心，雖然董事長顏清標捐贈三千萬供防疫的善舉令人敬佩，但指揮中心對於相關大型活動是否要舉辦的態度不會因此受影響。

另外隨著520總統就職日期將至，陳時中表示，目前全國對於政府如何控制疫情都相當關心，不僅宗教活動必須調整，各種大型活動都應該要根據疫情的轉變做適當的處置。

(中時 )