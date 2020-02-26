苗栗縣大湖鄉景觀節點整備工程將串聯大湖地區景點，圖為羅福星紀念館。（巫靜婷攝）

苗栗縣大湖鄉景觀節點整備工程進行帶狀範圍改善。（文觀局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣大湖鄉景觀節點整備工程完成模擬圖。（文觀局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣大湖鄉景觀節點整備工程完成模擬圖。（文觀局提供／巫靜婷苗栗傳真）

強化大湖觀光節點空間，苗栗縣政府向交通部觀光局爭取1368萬元補助，加上縣府自償及配合款432萬元，辦理「苗栗縣大湖鄉景觀節點整備工程」，改善內容包環境綠美化、節點休憩空間、棧道階梯設置、意象設施、導覽解說及方向指引設施等設施，預計今年10月完工。

大湖鄉發展農業及觀光休閒業，鄉內栽培豐富精緻作物，除了遠近馳名的草莓，還有水梨、柑橘、桃李等打出知名度，縣府文觀局為強化大湖鄉文化觀光意象，透過整備工程導入地方特色產物，再配合推動浪漫台3線，強化客家庄文化傳承，加強觀光產業，促進經濟活絡。

文觀局說明，苗栗縣大湖鄉景觀節點整備工程，將連接周邊環境景點空間，提供完善的觀光旅遊服務品質，針對現有木棧木道、環境綠化、導覽指示設施作系統性的規畫，已於今年1月上旬開工，預計10月完工。

文觀局局長林彥甫表示，工程拋脫據點式改善，計畫範圍以大湖草莓文化館、大湖街區、羅福星紀念館、南湖溪自行車道等地，進行帶狀範圍改善，以遊憩串聯思維整備景觀節點，希望完工後可有效提升大湖地區觀光旅遊服務水準。

(中時 )