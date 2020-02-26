新冠肺炎疫情延燒，為避免出現院內感染，衛福部醫事司訂出強化感染管控的措施，所有訪客需依照規定的時段、動線進出醫院，每個病人限1人陪病、2人探病；外包人員也需接受感染管控訓練，進行體溫監測、特定單位穿防護裝備等；醫院隔離病房的設置上限也將取消，到衛生局公告後正式實施。

醫事司司長石崇良表示，為避免院內感染，病人進入醫院前 不論急診或住院或門診，都需分流，從不同出入口進出。所有訪客需按照規定的時段進入醫院，不是隨時可以進出醫院。探病人數每個病人限2名，陪病人數每個病人限1名，進入醫院前都需要登記，同時詢問旅遊史和接觸史。

外包人員方面，醫事司將發布指引，包含清潔工、保全、儀器維護、照服員、供餐者等非醫療核心業務人員，都需加強管理事項。石崇良表示，基本原則是遵守所有感染管制程序，包括在特定的動線進出，配合旅遊史及TOCC調查、每日體溫監測計畫、工作配戴口罩、特定單位穿著防護裝備，等，醫院也需為外包人員提供感染管控的訓練。

石崇良表示，因應疫情發展，所有醫院工作者都需適當舒壓，各醫院需設置人員關懷紓壓機制，一併落實健康管理。另一方面，衛福部一周內將擴大設置專責病房，專門用以收治呼吸道疾病或新冠肺炎的個案，照護人員需採固定制，避免跨單位服務，進出者落實人員控管。過去有隔離病房的設置，每100床限4-6床，為因應需要，將放寬為不設限，待衛生局公告後實施。

(中時 )