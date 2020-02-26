三福化（4755）通過去年財報及股利政策。去年稅後淨利3.24億元，EPS3.58元，規劃配發現金股息2.5元，盈餘分配率約69.8％。26日隨現金股息殖利率逾5％水準，股價開紅走揚，終場以46.8元收盤，股息殖利率仍達5.34％。

三福化今年新興化學品（TMAH顯影劑回收、工程）持穩推進，維持兩位數增長；越南材料新廠預計下半年完工投產，營運蓄勢更上層樓。

三福化基礎化學品營收占比約27％、精密化學品約55％、新興化學品（TMAHR）占比18％。其中，新興化學品客戶主為國內半導體大廠、外國半導廠及國內面板大廠，共有9個廠區製程廢水處理；目前總收受量5.4萬噸，TMAHR月處理量500噸，將擴大推進至600噸。

分析師認為，三福化近年積極新興化學品（TMAHR），營收占比從去年8～11％提高至今年18％，強化多元結構。今年除工程款項持續增加，有助TMAHR處理量月增20％，新興化學品營收也約有2位數增長力道。

三福化PHBA主應用在5G軟板用LCP液晶高分子中間體；LCP薄膜大舉應用手機軟板天線上，屬特化應用領域，近年平均成長率約15％，帶動PHBA需求。

三福化越南海防新廠包括材料及氣體兩廠，材料廠主客戶為太陽能電池廠商、年產3,200噸；氣體廠年產則為69,310噸。

(工商 )