在經濟艙也能擁有安靜的私人空間與全平躺的睡眠體驗嗎？長期致力於提供旅客最佳飛行體驗的紐西蘭航空，讓這一切都變成了可能！經過三年的研發與測試，紐西蘭航空26日宣布推出EconomySkynest原型，以突破性創新力作一舉提升全球航空業的硬體層級，充滿未來感的空間讓你實現真正躺著飛的夢想，一覺美美的醒來，神清氣爽地抵達目的地！

六次獲得AirlineRatings.com世界最佳航空公司殊榮的紐西蘭航空為了讓乘客能有超乎想像的長途飛行體驗，蒐集超過200位消費者的意見回饋後，於奧克蘭Hangar22研發中心進行了長達三年的密集研究，開發出全新的Economy Skynest。

宛如空中精品膠囊旅館的EconomySkynest設立於經濟艙中，提供六個超過200cm的臥艙，配備舒適的枕頭、床單與毛毯的同時每個臥艙皆設有隱私窗簾確保使用者的獨立空間感，此外臥艙中的燈光設計為睡眠模式，可以幫助乘客更快進入睡眠，得到充分的休息。

紐西蘭航空客戶體驗總經理Nikki Goodman表示：「紐西蘭航空的重要合作夥伴也積極參與EconomySkynest的開發過程，該產品在最後的研發階段獲得顧客與機組人員一致的好評，相信這將帶來更舒適的長途飛行體驗」，未來經濟艙的乘客將能夠在擁有經濟艙座位的同時，進入Economy Skynest享受安靜私密的全平躺睡眠體驗。

全球有許多超長距離的航線是由紐西蘭航空執飛的，例如單程需要耗費17小時的奧克蘭─紐約航線。紐西蘭航空首席行銷及顧客體驗長MikeTod介紹道：「我們在產品創新方面付出了巨大的努力，致力於讓所有艙等的乘客都能擁有超乎想像的體驗。長途飛行時，經濟艙旅客最大的痛點莫過於無法盡情舒展身心，而我們新推出的Economy Skynest就是最佳的解決方案。」紐西蘭航空將根據奧克蘭─紐約航線的營運表現，決定是否推出EconomySkynest，並進一步評估將其廣泛運用的可能性。

紐西蘭航空飛行計畫負責人Kerry Reeves補充道：「相較於空中沙發，EconomySkynest的開發和認證過程更加困難，但想到這能再次顛覆經濟艙的飛行體驗，我們就十分激動。設計和研發團隊不懼挑戰、勇於創新，是對紐西蘭航空核心價值Can Do（事在人為）的最佳詮釋。」

這款改變航空市場遊戲規則的創新產品已提交專利與商標相關申請。正如其他許多航空公司開始使用紐西蘭航空授權的空中沙發，我們也期待全球旅客都能享受到Economy Skynest帶來的舒適體驗。

(工商 )