台中日曜天地OUTLET瞄準228連假、以及全台開學季商機，祭出「NG鞋清倉特賣會」，從2/27起至3/23，網羅包含native、SKECHERS、NIKE、Adidas、Dr. Martens、UGG、Timberland、PALLADIUM、Clarks等50大品牌、上萬雙鞋款，全面下殺1折起，預期24天展售期、業績可望挑戰4,100萬元，年增5％。

日曜天地表示，本次首度加入英國人氣鞋履品牌Clarks、年輕族群最愛的運動品牌NIKE、每個女人都必須擁有的UGG australia，陣容十分值得期待！

日曜天地強調，NG鞋大多是廠商在生產、運送及陳列時，在外觀上會有一些脫線、污漬、色差等瑕疵，皆不影響鞋子功能，許多人對於有瑕疵的商品通常會擔心品質。因此，日曜天地在開打前特別邀請多位部落客實測NG鞋，消息一出，也讓網友紛紛揪團要來挖寶！

其中，詢問度最高的有UGG australia，原價10,500元的冬季長靴，因鞋底些許髒污，NG價3,150元；法國休閒鞋原價3,880元，因展示而產生鞋身稍微色差，NG價599元、下殺1.5折；美國知名品牌SKECHERS，因輕微脫線NG鞋，下殺近1折、300元就能帶回家！

日曜天地OUTLET預計2/27限時舉辦NG鞋封場首購會，截至目前官方粉絲專頁已突破3,000人搶領封場會入場序號，當天預估湧入破千名搶購人潮！

日曜天地當日更加碼舉辦「跳遠資格賽」，前100名到現場的民眾即可挑戰，有機會把百元購鞋金、免費NG鞋穿回家！

因應新冠肺炎疫情，日曜天地也做足準備，不論是商場的員工還是進入商場的民眾，每日皆須測量體溫及酒精消毒，封場會當天所有人員皆須配戴口罩，日曜天地決心打造最安心的購物環境！

(工商 )