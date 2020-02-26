聶雲近日錄華視《天才衝衝衝》，被問到副業，提及自己2019年砸下數百萬投入麵食市場創「聶家味」，並在網路開賣，雖然近年藝人們推出不少麵食產品，但他有信心以「外省掛」麵食打開市場，「我們還有包含大塊牛肉的湯麵，不怕市場被瓜分。」

聶雲表示投入麵食副業前，曾取經好友兼麵食達人曾國城，「市面上的乾拌麵吃了不少，這樣才能知道你可以投入哪部分。」熱愛美食的他每年都會製作1、2百斤酸白菜分送親友，今年因為地球暖化嚴重，這時節完全買不到白菜，所以他近十年下來，第一次沒在過年做酸白菜，坦言「少了冬天的氛圍」。

聶雲希望增加跟長輩的相處時間。（摘自聶雲臉書）

雖然沒做酸白菜，但還是開心過年，聶雲把100歲的外婆接來家裡住，他透露父親去年因肺癌過世，本來每年都會全家出國滑雪，這次接回外婆，增加與長輩的相處時光，讓他相當開心，他也笑說：「別看外婆100歲了，除了聽力有些退化，她的腦筋相當清楚，總統大選還知道親自投給理想候選人。」全家人也因為外婆的緣故，還陪她全程看完總統大選開票。

(中時 )