「鑫合國際」公司遭檢舉2015年至2017年涉嫌未經金管會許可，對外招收會員，非法從事代客操作外匯保證金期貨或提供投資期貨建議，涉嫌違反期貨交易法。檢調上周搜索「鑫合」公司周姓前負責人住處等7處地點，但周男未到案，台北地檢署26日傳喚周男到案，訊後諭令15萬元交保並限制出境、出海。

檢調調查，「鑫合國際」公司未經金管會許可，於2015年至2017年間，在臉書設立粉絲專頁，對外招收會員，會員分為白銀會員、黃金會員，會費各為3000元、7500元，非法從事代客操作外匯保證金期貨、或提供投資下單期貨建議，涉嫌違反期貨交易法。

檢調本月17日兵分7路搜索「鑫合」公司周姓前負責人住處等7處地點，約談陳姓、張姓講師等7人到案，訊後諭令陳、張等5人各以5萬至10萬不等金額交保。至於前任負責人周男當天未到案，檢方今傳喚他到案，訊後諭令15萬元交保。

檢調發現，「鑫合國際」公司已經解散，目前正估算其不法獲益。

(中時 )