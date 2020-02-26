台灣新冠肺炎COVID-19出現第一起未成年11歲男童確診個案，雖在開學前一天才確診沒去上學，但因寒假期間有上補習班，指揮中心昨天緊急疫調，尋找同補習班的師生，最後匡列54人，若是同班者，通通要居家隔離十四天，不必到學校。

指揮中心應變官莊人祥表示，確診的11歲男童補習班同學已經完成匡列，共54名師生，若是同一個班級上課，就必須進行居家隔離，若是同時間上課但不同班者，則實施自我健康管理。

(中時 )