確診11歲男童補習班同學共54人 同班者今起隔離14天 14:012020/02/26 中時 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 補習班示意圖，非當事人。(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣新冠肺炎COVID-19出現第一起未成年11歲男童確診個案，雖在開學前一天才確診沒去上學，但因寒假期間有上補習班，指揮中心昨天緊急疫調，尋找同補習班的師生，最後匡列54人，若是同班者，通通要居家隔離十四天，不必到學校。 指揮中心應變官莊人祥表示，確診的11歲男童補習班同學已經完成匡列，共54名師生，若是同一個班級上課，就必須進行居家隔離，若是同時間上課但不同班者，則實施自我健康管理。 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 直播》再增一例確診 北部80歲老翁看護染病 (中時 ) #補習班 #確診 #54 #11歲 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 監獄群聚感染 魯浙鄂連環爆 01:552020/02/22 兩岸要聞 6旬婦接觸134醫護 排除院內感染 04:102020/02/23 生活新聞 不斷更新》四國也傳病例! 公主號乘客下船後確診 12:232020/02/23 國際 不斷更新》日感染數達850人 東京、北海道都超過30人 15:412020/02/24 國際 國內新增2確診 與前日確診案例為同一家人 17:172020/02/24 生活 疫期照樣上課 補習班環境衛生嚴把關 10:482020/02/25 生活 侯友宜：補習班即日起全戴口罩上課 16:522020/02/25 政治 開學前一天查驗 台首例11歲童確診 04:092020/02/26 焦點新聞 確診11歲童補習班 接觸者全隔離 00:482020/02/26 生活新聞 《港股》憂全球染疫，恆指開跌1.54％ 10:172020/02/26 財經 生活熱門新聞 下周變天 彭啟明：恐出現個位數低溫 - 生活 劉真等換心才有救？命理師驚吐一句 - 生活 台中確診增4例 原來是2武漢女驗陽性台中就醫 - 生活 確診看護院外接觸者不明 指揮中心：將公布足跡 - 生活 洗完手再噴酒精？醫：恐讓防疫破功 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。