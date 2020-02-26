網路近日流傳一段「中華中正黨」創黨記者會影片，影片宣稱榮譽主席「少龍」以手勢幫一排排的民眾「解除」新冠肺炎的症狀，號稱真是神蹟；另該黨粉絲專業還發布「道主昭示」，表示只要聆聽「少龍」唱歌並加入該黨即可治療疫情，甚至稱「台灣境內人類會因中到肺炎或流行性感冒而人死了一半的人口」等。對於這些不實言論可能造成民眾恐慌、誤解或延誤治療時機，警政署長陳家欽指示要嚴加偵辦。

刑事局追查，少龍為67歲徐姓男子，除了該黨粉絲專業外，「少龍粉絲團官方網站」也在本月7日張貼「號外！少龍歌聲救您一命，肺炎流感不用怕」的文章，內容與「道主昭示」類似。警方原通知徐男及該黨李姓秘書長23日應到案說明，但徐男等人直到昨晚才在律師陪同下到刑事局接受偵訊。

徐男辯稱，自己是接收到神的旨意，推說以手勢解除信眾症狀，只是一種儀式，否認有醫療行為，並稱會生病都是因果關係等。警方表示，全案仍持續深入查證中，待調查完畢後再依社維法等相關法令移送偵辦。

(中時電子報)