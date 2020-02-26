變賣價格18萬元的勝利女神銅像。（台北分署提供）

名牌太陽眼鏡每副只要500元。（台北分署提供）

法務部行政執行署的「一二三聯合拍賣」，3月的拍賣將在3日下午2時在各執行分署舉行，台北分署的拍賣品則有名牌太陽眼鏡、汽車、珠寶、高爾夫球具、藝術擺飾品，還有多筆不動產進行拍賣及變賣，歡迎民眾投標。

不過，為了有效控管新冠肺炎疫情並照顧民眾健康，台北分署也請到場參與競標的民眾全程配戴口罩並配合測量體溫，如有發燒、咳嗽等症狀，請儘速就醫，勿參與競標。

台北分署在這次拍賣會再次推出TOD’S、COACH、Levis、等名牌太陽眼鏡共208副，每副只要500元；還有慈禧太后最愛的碧璽及王者至尊等級的LEXUS LS600HL，也將在這次拍賣會重新登場。

此外，這次拍賣會還有多件藝術擺飾品、玉器及畫作進行拍、變賣，其中最吸睛的是變賣價格26萬元的三彩玉彌勒佛，另外變賣價格18萬元的勝利女神銅像，也是難得一見的佳品。

同時，在不動產方面，有多筆位於台北市、新北市及金門縣的土地、建物進行拍賣程序，都是投資、自用兩相宜的物件。

(中時 )