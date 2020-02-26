六腳鄉衛生所每周到偏鄉區域進行巡迴醫療時，會準備一批口罩讓民眾看完診後購買。（六腳鄉衛生所提供／張毓翎嘉義傳真）

六腳鄉衛生所每周到偏鄉區域進行巡迴醫療時，會準備一批口罩讓民眾看完診後購買。（六腳鄉衛生所提供／張毓翎嘉義傳真）

「3＋1行動醫療服務列車」26日巡迴至六腳鄉衛生所，因應疫情，特別把篩檢動線移至戶外。（張毓翎攝）

全台各地衛生所加入賣口罩行列，嘉義縣六腳鄉老年人口比例26.12％，位居全縣第2，為了體恤長輩不必千里迢迢到鄉內唯一一間特約藥局或衛生所購買，六腳鄉衛生所每周到偏鄉區域進行巡迴醫療時，會準備一批口罩讓民眾看完診後購買。目前梅山鄉、阿里山鄉衛生所也加入「下鄉賣口罩」行列，希望在疫情籠罩之下，全力守護無醫村的居民。

雖然現在醫療體系已相當便民，但偏鄉醫療資源不足，加上人口老化、隔代教養等交通因素，許多民眾只能依靠定期巡迴醫療門診，來照顧自己的健康；六腳鄉衛生所主任于義正醫生表示，鄉內有6個無醫村、2個衛生室，這些區域離鄉公所至少10公里，因此，他們每周固定會到這8處看診，並提供醫療諮詢服務。

于義正指出，他們進行巡迴醫療時，就陸續有民眾詢問是否有賣口罩，故六腳鄉衛生所在加入實名制口罩販售機制後的1周，每次會準備至少20片成人口罩讓民眾就近購買，不過他提到，由於衛生所每周只巡迴各點一次，而成人口罩實名制仍依身分證字號限制購買日，所以之前有些民眾會受到單雙號的限制無法購買。

嘉義縣政府為照護偏鄉老人健康，成立「3＋1行動醫療服務列車」，提供醫療、保健及健康促進等服務，26日巡迴至六腳鄉衛生所。于義正說，因應疫情，這次特別把篩檢動線移至戶外；他肯定近日所內人員的付出，直呼「醫療人員辛苦了！」他們近日雖工作量增加，但在疫情非常時期，會全力與民眾一起做好防疫工作。

(中時 )