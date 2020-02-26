學甲溼地中毒黑琵康復，26日順利野放 。（劉秀芬攝）

今年1月台南市生態保育學會志工在學甲溼地搶救一隻中毒黑面琵鷺，在相關單位照料下順利復原，26日在學甲溼地由台南市長黃偉哲親自野放，這隻黑琵健康良好，一出籠就展翅飛上天空再飛回溼地，這也是首隻在學甲溼地野放的黑面琵鷺。

台南市生態保育學會榮譽理事長邱仁武表示，1月19日志工黃永豐及邱景威在學甲溼地發現這隻被野狗追咬的黑琵，送到慈愛動物醫院醫治，經醫師診斷為肉毒桿菌中毒，立即施打抗血清藥劑，事後黑琵漸能活動，為利後續追蹤繫上台灣代碼T85腳環。

另使其適應野外環境，2月5日將黑琵送到南投縣集集鎮特有生物研究保育中心進行後續照料及野外訓練，經10餘天觀察，黑琵能自行覓食及飛行，獸醫師評估可進行野放。

黃偉哲表示，在台南市野鳥學會，許許多多的志工還有特生中心、市府農業局的宣導推廣下，生態保育保育的概念在台南已經深根發芽茁壯，瀕危的黑面琵鷺數量持續增加，市府一定會再加大力道，跟公民團體做最大的配合跟協助，為鳥類保育而努力。

(中時 )