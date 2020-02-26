228連續假期將開始，國立海洋科技博物館於連假期間特別推出「海洋劇場全票買一送一」優惠、「追鯊任務-實境解謎遊戲」、「陽明山吻鰕虎世界新種打卡贈禮」，以及「濕地商品滿額贈禮」等一系列假期限定優惠方案及有趣活動的好康內容，鼓勵民眾到館參觀遊玩。

海科館海洋劇場為全國最大的 IMAX 3D 電影院，高挑與寬廣的空間設計，巨型銀幕播放3D影片具有立體的視覺效果，再搭配環繞音效更具聲光震撼與觀賞魅力。目前每日進行輪播的影片為「國家公園探險」和「海龜的奇幻旅程」。

海科館指出，「國家公園探險」帶大家進入美國最具代表的幾個國家公園與大峽谷，經由3D播放效果民眾可體驗一段終極蠻荒之旅；而「海龜的奇幻旅程」則為全台首映片，透過3D劇場進入海龜神秘的海灘棲息地，由剛出生命名為「邦吉」的小海龜，如何穿越大堡礁的珊瑚仙境和面臨生存環境所遭遇的變數和危機，「邦吉」的生存之旅，最後又回到自己出生的地方。兩部片子均適合親子共賞及喜歡海洋和感受不同觀賞氛圍的民眾體驗。在228連假期間，海科館特別於2／28(五)-3／1(日)三天推出海洋劇場全票買一送一優惠，也等同雙人同行就有一人享有免費之優惠。

海科館另針對目前展出的雙特展，也在連假期間分別推出了系列活動，現正於區域探索館展出的「追鯊任務.海洋探險家互動體驗展」特與蹦世界合作，推出一款適合玩家、青少年與親子共同體驗的實境解謎遊戲，這款特展限定的遊戲將邀請玩家扮演海洋探險家，進入鯊魚的世界去探險，並以展區內各種陳展、圖片及AR等線索進行解謎任務，過程刺激好玩，測試期間已獲不少好評和迴響。

而「臺灣濕地魚類生態特展」則在連假期間推出了世界新種「陽明山吻鰕虎」打卡贈禮活動，希望可以透過打卡活動讓更多人認識陽明山吻鰕虎，陽明山吻鰕虎具有鮮豔斑點，體型雖小、但產的卵卻最大，而且孵化的小魚沒有浮游期即能游泳，是非常具有代表性的淡水魚類，在228期間，只要與世界新種陽明山吻蝦虎的打卡版拍照，打卡並上傳海科館的粉絲頁或IG即可獲贈海科館禮品乙份，每日數量有限，歡迎民眾參與分享。

海科館補充指出，除了提供展覽看電影之優惠好康外，也在連假期間推出濕地特展商品滿額贈禮的大優惠，贈品有磁鐵、紀念積木、T桖等優惠好禮，也期待優惠與好康方案吸引民眾連假期間可走出家門，台北地區至海科館約30分鐘車程距離，搭乘2088或1579等快捷公車可直抵海科館，參觀展覽的同時，戶外空間如潮境公園、望幽谷、容軒園區等也一直是民眾爭相打卡到訪之處，228連續假期，民眾可把握優惠入館與特別規劃的限定活動。

(中時 )