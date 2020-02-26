美股連續兩個交易日大跌，道瓊工業指數極短線竟重摔1900點，嚇壞亞股，使包括台股在內的亞洲地區主要股市，如日本、香港、新加坡、南韓、越南、菲律賓、泰國、印尼及印度等，周三普遍臉色鐵青。

不過，公營法人、大股東與官股券商等市場大戶，盤中逢低接手買氣並不弱，大盤開低震盪殺低，雖陸續跌破11500點與半年線等支撐，但成交值逼出逾1700億元，並未失控，卻顯示低檔仍見有心人默默撿便宜貨。

業內人士指出，從技術面觀察，目前除年線外，所有短中期均線如5日、10日、月線、季線與半年線都告失守，短空格局明朗，不過，半年線是否進一步成為短頭區，還需未來3~5個交易日予驗証。

由於短期台股逢228長假，與外在環境又有美股是否能止跌回穩待觀察等變數，因此短線操作相對保守實屬必然，不過，從相關權值股低檔有撐，包括台塑四寶、台積電、鴻海、股王大立光、國泰金、富邦金、統一、遠東新、台泥、仁寶及廣達等，多隱見大股東護盤身影來看，大盤後後並未過分悲觀。

另外，新台幣兌美元匯率，今開震盪走高，迄午盤暫報強勁升值6.4分，暫報30.338：1，在亞洲地區主要貨幣兌美元匯價裡，屬最強勢貨幣，顯示外資似又未全然看淡台股。

在世衛組織已宣稱大陸地區新冠肺炎疫情明顯緩解，而美國與中國兩地生技公司，刻積極開發疫苗，預估第2季即臨床試驗，或最快可於下半年問市下，顯示市場對疫情發展不必過分恐慌。

(工商 )