傑斯尼偶像團體Hey! Say! JUMP成員山田涼介領銜主演的電影《記憶屋》，改編自榮獲「第22屆日本HORROR小說大賽」讀者獎、暢銷突破50萬冊的人氣小說《記憶使者》，他所飾演的男大生遼一，好不容易鼓起勇氣求婚，女友杏子（蓮佛美沙子 飾）卻在隔天突然音訊全無，直到幾日後兩人在地鐵月台遇見，遼一興奮地上前擁抱，卻發現女友早已忘記所有關於自己的記憶，滿臉驚恐地掙脫，「一夜未婚夫」山田涼介因此被當成癡漢遭警衛架離。

蓮佛美沙子爆料山田涼介在拍攝現場一直唱兒歌。（圖／天馬行空提供）

似曾相識的事情也曾發生在遼一的青梅竹馬真希（芳根京子 飾）身上，而這一切似乎與都市傳說中，可以將人的記憶消除的「記憶使者」有關。在前輩律師高原（佐佐木藏之介 飾）以及真希兩人的幫助之下，遼一逐步追查戀人失去記憶的真相，他發現「記憶使者」的存在拯救了許多人，消除記憶不一定是壞事，因為人們心中有許多殘酷、痛苦、令人「想忘記的記憶」。

不同於戲裡的悲情，戲外的山田涼介遭蓮佛美沙子爆料：「我發現山田涼介在拍片現場休息時，一直在唱兒歌，這個26歲的人內心也太過童話了，讓我真的好不想忘記啊。」山田涼介是首次和芳根京子、佐佐木藏之介合作，其中年輕的芳根京子被山田涼介稱讚為「意料之外的女演員」；對於此次和山田涼介合作，芳根子京子感謝地說：「我覺得我們真的完成了一場戰鬥，導演對許多細節的要求很高，所以一路下來的拍攝過程，真的非常辛苦，多虧山田涼介一直守護我們到最後。」導演平川雄一朗也表示：「我期望這部片能成為一部混雜著人類的美麗與污穢，既惆悵又溫暖的電影，若是各位觀眾能接收到這份感覺，我會十分開心的。」本片將於3月27日在台上映。

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(中時電子報)