蘇慧倫3月9日將推出新專輯《面面》，繼首波主打〈為你變成他〉後，再推出新歌〈安和〉，指名天后御用創作才子HUSH包辦詞曲、金曲製作人陳君豪傾力打造，輕鬆略帶舞曲電氣感的另類流行搖滾，騷動聽覺神經，琅琅上口的輕快旋律，在這個特殊時期，戴著口罩也不忘記微笑及放鬆。

MV中蘇慧倫誤闖正在排戲的小劇場，卻錯認情侶一言不合爭吵。（圖／相信音樂提供）

〈安和〉記錄著蘇慧倫過往某段生活切片的回味與遐想，以信義區安和路為中心座標，展開一段迷人的夜生活想像。蘇慧倫透露〈安和〉歌詞裡有句「和平東路操場」，現實生活中真的有家名叫「操場」的酒吧，她會和朋友一起去小酌放鬆，「人生要嘗過很多不同的滋味。」

在MV裡蘇慧倫拋開原有身份墜入了奇幻時空，誤闖正在排戲的小劇場，卻錯認情侶一言不合爭吵一觸即發，誤甩男主角巴掌，她說：「關於巴掌戲我是有經驗的，所以有跟那位男演員說要順著我的手指轉頭，不然打下去很痛，都有小技巧的。」更以過來人的經驗傳授演戲技巧，也讓與蘇慧倫MV對戲的男演員直說：「很幸福。」

睽違樂壇13年的第16號全新專輯《面面》預購就獲得好成績，蘇慧倫說：「一定有緊張有焦慮、一定有興奮有期待、也一定有告訴自己，要好好享受這段旅程，就讓音樂自然而然的發生它神奇的力量。」新專輯發行前她將提前在3月1日下午4點於台北新光三越信義香堤大道廣場舉辦《蘇慧倫2020面對面新專輯首唱會》，免費新歌搶先聽，〈安和〉MV將在2月26日20:00在相信音樂官方頻道首播。

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(中時電子報)