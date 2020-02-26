蔡英文臉書。（摘自蔡英文TsaiIng-wen臉書）

新冠肺炎蔓延全台，為投入防疫工作，總統蔡英文表示，有關五月的總統就職活動，將暫停籌備工作。

蔡英文在臉書發文表示，為投入新冠肺炎防疫工作，她做出以下三點決定：

1️暫停籌辦工作，保持最大彈性因應疫情變化。

2️防疫優先，只要疫情仍有疑慮，520就職將不會舉辦大型群眾活動。

3️一切配合中央流行疫情指揮中心的專業意見辦理。

另外，蔡英文更表示，也要謝謝慈濟、佛光山、法鼓山，以及全國各地媽祖、保生大帝、玄天上帝、慈惠堂系統等信仰的團體，因為擔心信眾的聚集造成防疫的風險，陸續宣布暫停、延後大型活動，或改以線上法會等其他方式取代。

在這個關鍵時刻，蔡英文感謝，各方信眾的體諒。大家的慈悲心，讓防疫工作可以更加順利，也減輕了第一線醫護及防檢疫人員的壓力。國泰民安，是所有人共同的盼望。全民投入防疫，以及宗教信仰倡導的正面力量，我們一定可以一起克服考驗。

(中時電子報)