44歲的「國標女王」劉真月初因心臟問題住院治療，至今搶救邁入第20天，而劉真臉書自12日後就沒再更新，不過稍早她的臉書則更新寫下：「許多粉絲都說最喜歡看我跳舞，其實我自己也是，最愛跳著舞的自己☺️」，不過由於劉真目前的狀況未明，她的臉書更新發文也引發外界熱議。
劉真自上周傳出住院消息後，老公辛龍心繫愛妻，已暫停所有工作陪伴劉真，而劉真臉書從2月12日之後就沒有再發文，不過劉真臉書稍早則更新：「許多粉絲都說最喜歡看我跳舞，其實我自己也是，最愛跳著舞的自己☺️」，同時曬出跳舞影片，並感性寫下「這個過程，辛苦卻也充滿甜蜜，能夠跳著自己喜歡的舞，是一種幸福」。
劉真臉書更新引發外界熱議，小編在稍早則現身留言：「獻上我們最誠摯的祝福 讓世界看見劉真的美好 ∕ By小編」，網友仍湧入留言區為劉真集氣「祝福 劉真老師早日康復」、「加油..等妳站回舞臺」、「期待你再度舞動人生」。
(中時電子報)
#劉真
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