新冠病毒疫情在全球擴散，美股周二再度重挫，道瓊工業指數連兩天共跌逾1900點，台股今隨亞股開低，台積電(2330)收盤跌3.5元，未能如周二帶領台股收高，台股開低走低，回測半年線，收盤跌106點至11433點，創下2月4日以來收盤新低，全日成交值擴增至1757億元。

周二美股爆量重挫，道瓊指數與標普500指數連續第4日收黑，終場美股四大指數跌幅在2.77%至3.15%，道瓊指數最為弱勢，台積電ADR下跌0.48%。

台股今隨亞股跳空開低，台積電股價開低5元至317元，盤中台積電跌幅收斂至小跌1.5元，使得台股跌幅同步縮減；但盤中股王大立光(3008)走低，台積電及鴻海(2317)、聯發科(2454)等電子權值股下跌，電子類股指數跌幅加大，金融類股也在富邦金(2881)等大型金控走跌，金融股指數加上傳產大型權值股也多不振；電金傳產股均無力，台股回探半年線，收盤在半年線之下。

美股本周連續兩天重挫，亞股今早皆墨；日韓股市周三開盤下跌，台股同步開低，隨後開盤的陸股及港股也都開低，全球股市持續陷入修正潮。今日盤中台股一度隨著亞股收斂，但台積電仍收跌，未能重演周二逆勢上漲的結局。

本周台股震盪，在疫情蔓延下，本周一全球股市重挫，美股大跌，但台股周二相對抗跌。台股周二由台積電領軍，股王大立光以及蘋概指標的鴻海上漲支撐，但今早台積電開低5元，大立光、鴻海也收低。多頭失守半年線，但奮力守住11400點。

台股今日收盤半年線失守，因228連假即將到來，周四為本周最後一個交易日，預計盤勢持續震盪，仍在半年線約11450點附近震盪。

下周進入3月，上市櫃公司將公布2月營收，因疫情造成中國大陸工廠未能如期開工，2月部分公司營收恐不理想，也將可能拖累台股表現。美股及新冠病毒疫情仍將牽動台股後市。

(時報資訊)