媽祖遶境是否停辦引發爭議，民進黨主席卓榮泰今天表示，這時候疫情還在，暫停遶境反而是神明給我們的慈悲和智慧，希望所有團體負責人也能有國家安全為第一考量的同理心，一同投入防疫，「這才是全民所需要的」。

大甲媽祖遶境是每年宗教盛事，經常吸引上百萬信徒參與，今年因新冠肺炎疫情，喊停和要求延期聲浪不斷，卓榮泰昨天在臉書發文表示疫情尚在，「暫停遶境，絕非不敬」。

民進黨今天召開中常會，卓榮泰會前接受媒體採訪表示，目前國人無論是口罩還是防疫物資的取得，都是以國家安全為第一考量，希望所有團體負責人也能有同理心。

他說，這時候疫情還在，暫停遶境反而是神明給我們的慈悲和智慧，「應該要往這方向去想」。蔡英文總統和行政院長蘇貞昌主持的政府，一定是會做事而且肯負責的政府，他也期待政府能訂定一套通則，讓大家有所依循。

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(中時 )