雲科大率國內大學之先成立「高齡智慧健康促進示範中心」，結合該校在智慧健康促進的各項產學研發成果，以完整智慧化評估、精準健康促進運動為主軸，朝向高齡健康科技產業邁進，26日舉行啟用典禮，台大雲林分院、成大斗六分院、虎尾若瑟醫院長都到場。
雲科大累積校內多年來研究團隊的研發成果，歷經三年籌備，成立高齡智慧健康促進示範中心，設有智慧醫療研究中心、休閒運動所、創新媒體實驗室、生醫系統與晶片設計實驗室。另設有智慧檢測區、科技樂活示範場域、智慧樂齡健康促進區。
本示範中心的建置經費來自教育部、經濟部工業局，因此也融入國內相關產業產品，包括居家生理資訊測量、社區照護App、多媒體互動遊戲平衡訓練、環狀運動設備、科技體適能測量系統、電動床。
校長楊能舒表示，此一旗艦級示範中心整合跨領域資源，作為國內相關產業產品的展示與推廣，盼能作為高齡化社會的健康促進平台，協助民眾、醫療單位、衛生所、護理中心、日照中心、鄰里社區等。
衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳表示，全台約有17萬護理人員上線，仍有四成人力未發揮，期待此一示範中心結合跨領域資源，能促使護理人力走入社區，形成「走動護理」。
臺大雲林分院長黃瑞仁、成大斗六分院長吳晉祥、天主教若瑟醫院長李聰明都率團隊參訪。黃瑞仁表示，中央挹注資源給雲林縣絕不會給錯，雲林人一定會運用到物超所值。
(中時 )
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