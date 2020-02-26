立委陳玉珍與民航局協商，要求考量離島居民的實際需求，督導各航空公司盡快改進。（陳玉珍國會辦公室提供）

新冠肺炎疫情持續延燒，金門「小三通」暫停往來，台金空中航線也跟著大減班，出現「早班太晚、晚班太早」的狀況，帶給鄉親許多不便。立委陳玉珍要求民航局考量離島居民的實際需求，督導各航空公司盡快改進。

陳玉珍指出，新冠肺炎疫情重挫全台觀光產業，金門遭受衝擊尤大，因旅客大幅減少，航空公司調降班次因應，卻未考量離島民眾的實際需求，造成很大的不便。目前自金門飛台北最早班機是9：30，到達台北松山機場是10：40，民眾安排赴台就醫看病大都來不及，而晚班又太早，讓鄉親趕來趕去十分困擾，民航局應督導航空公司檢討改進。

另清明節即將來到，第1波機票預訂出現滿載，很多鄉親還訂不到機位。陳玉珍也在與民航局鄭堅中組長等人協調會中，要求民航局盡快規畫第2波加班機，最遲於3月初開放訂位，並應提前公告周知。

陳玉珍表示，隨著天氣漸熱、疫情可望獲得更好控制，緊接是暑假旅遊旺季的來到，民航局在目前台金線僅有立榮、華信2家航空公司，運能不足的現況下，應及早規畫未雨綢繆，以免屆時又出現一位難求的老問題。

陳玉珍並表示，新冠肺炎疫情重創金門觀光相關產業，對鄉親日常生活及交通往來也帶來影響，中央雖已有防治及紓困振興條例，希望保障國人健康及減少對經濟社會的衝擊，但涵蓋紓困救急、刺激觀光消費及產業輔導升級等在內的問題，仍需持續關注與解決，她與服務團隊會與大家攜手抗疫，協力共度難關。

(中時 )