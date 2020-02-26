三星電子（Samsung Electronics）26日（周三）表示，由於該公司英國網站臨時出現「技術錯誤」，導致約150名用戶的個資曝露。

這家韓國電子巨擘指出，當發現錯誤時，已經暫停所有用戶登入該網站，目前已解決問題，強調只有英國網站受影響。

三星電子並未透露系統出錯的時間有多久，僅表示用戶的姓名、電話、電子郵件和先前的訂單曝光，但並不包括信用卡資料。

(工商 )