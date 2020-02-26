三星電子英國網站出錯 150名用戶個資曝光 14:222020/02/26 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 三星電子（Samsung Electronics）26日（周三）表示，由於該公司英國網站臨時出現「技術錯誤」，導致約150名用戶的個資曝露。 這家韓國電子巨擘指出，當發現錯誤時，已經暫停所有用戶登入該網站，目前已解決問題，強調只有英國網站受影響。 三星電子並未透露系統出錯的時間有多久，僅表示用戶的姓名、電話、電子郵件和先前的訂單曝光，但並不包括信用卡資料。 (工商 ) #網站 #三星電子 #英國 #出錯 #個資 也許您會感興趣 推薦閱讀 防駭添保障 資安險投保夯 去年增3.5倍 04:092020/02/22 金融．稅務 新冠肺炎引爆「口罩之亂」 73人網購遭詐騙 16:552020/02/22 社會 皇家2字點怒火 哈利梅根砲轟女王 00:012020/02/23 國際 詐團駭客耍疫招 騙錢騙個資 04:102020/02/23 社會新聞 《國際產業》三星電子：龜尾廠復工，生產不受影響 15:232020/02/24 財經 亞洲首檔防駭概念ETF 國泰網路資安ETF 投資新尖兵 04:102020/02/25 產業特刊 英國保誠集團多元管道關懷保戶 防疫e起來 14:522020/02/25 財經 保誠關懷保戶 防疫e起來 04:102020/02/26 產業特刊 思科推全新雲端平台SecureX 簡化資安防護 10:032020/02/26 科技 小心！惡意軟體Emotet假新冠肺炎之名發動郵件攻擊 10:012020/02/26 科技 財經熱門新聞 「市場人心終於怕了」 老謝曝美股今晚走勢 - 財經 大陸禁3M口罩出口美國 白宮顧問警告撤廠報復 - 財經 - 工商 最黑暗1天！油價恐怖閃崩 沙國驚曝下場 - 財經 華為慌了！驚傳砍單台積電給這家陸廠 - 財經 遭謀殺800點…美媒爆川普驚嚇內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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