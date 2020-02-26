美國波音公司與全日空控股公司(ANA Holdings)宣佈，全日空決定將加碼引進高達20架的787夢想飛機。全日空與波音達成的協議包括11架787-10與1架787-9，以及5架787-9的選擇權，按照牌價計算總價值超過50億美元，約合新台幣1,525億，另計劃透過AtlantisAviation Corporation獲得3架全新的787-9。這些協議一旦落實，將成為全日空的第六批787訂單，累計787訂單總數增加到100架以上。

全日空控股執行副總裁伊東裕表示：「波音787給全日空帶來了優異的表現，我們非常自豪可以引進更多這種具有先進技術的飛機。這些飛機代表著全日空的前進步伐，我們正致力於讓整個機隊更為環保，並進一步降低噪音。」

透過此訂單，全日空將為其世界級的機隊增添11架最大型與具有最高燃油效率的夢想飛機機型--787-10。在一系列新技術與革命性設計驅動下，787-10於2018年投入市場以來便立下了燃油效率與營運經濟性的新標竿。與同級別的舊款飛機相比，這個機型可以讓航空公司客戶每張座椅的燃油效率提升25％。

全日空並將787-10客機，視為替換其即將退役的國內型777客機的理想替代機型。伊東裕指出：「在我們的國內航線上引進787-10，將協助全日空保持領先地位，並提升我們作為負責任的企業公民的能力。」

全日空於2004年訂購首批787，並成為該機型的全球啟始客戶。之後，與半數的夢想飛機客戶相同，這家日本航空公司又追加訂單。在這紙最新協議之前，全日空已經是全世界最大的787用戶，目前營運71架787飛機，還有12架飛機等待交付。這筆新的交易將使其增加11架787-10和一架787-9，以及五架787-9的選擇權。此外，全日空同時也是波音新機型777X的啟始客戶。

波音全球民用航空市場銷售資深副總裁毛毅山（Ihssane Mounir）表示：「全日空透過不斷提升客戶滿意度並投資於最先進與能力最強的機隊，已經成長為亞洲的領先航空集團。我們深感榮幸全日空控股再次訂購更多的787飛機，並將其夢想飛機機隊規模擴增到100架以上。我們相信，787-10的獨特能力將繼續以同級飛機最佳的舒適度與可靠性，安全地服務全日空乘客。」

787夢想飛機在降低全球碳排方面已發揮明顯作用。自從首架787飛機於2011年投入商業營運以來，夢想飛機家族已經節省了超過 2,200萬噸的燃料。此外，787的噪音足跡也比它要替換的機型降低60％。

全日空控股的全新787飛機將採用奇異公司(GE)的GEnx-1B發動機。這款新型發動機將繼續為787-10的每張座椅提升25％的燃油效率，做出貢獻。

(工商 )