蘇慧倫推出全新專輯《面面》，第二波新歌〈安和〉MV中，蘇慧倫誤以為情侶吵架，她跳脫以往「玉女」形象，挺身而出甩男生一巴掌，她笑說：「巴掌戲我是有經驗的，所以有跟那位男演員說要順著我的手指轉頭，不然打下去很痛，都有小技巧的！」以過來人的經驗傳授演戲技巧，男演員直說：「很幸福」，MV將在26日晚間20點於相信音樂官方頻道首播。

〈安和〉由創作才子HUSH包辦詞曲、金曲製作人陳君豪製作，打造出輕鬆略帶舞曲電氣感的另類流行搖滾，該曲寫下以台北市安和路為中心座標，回朔蘇慧倫過往對夜生活想像，歌詞裡有句「和平東路操場」，蘇慧倫說，真的有家叫「操場」的酒吧，她會和朋友一起去小酌放鬆，「人生要嘗過很多不同的滋味！」該曲由HUSH為她量身打造，她讚HUSH是很優秀的創作者，因此特別跟他邀歌。

MV為呈現迷人夜生活，金曲導演黃中平安排超過10個場景，蘇慧倫在夜裡不斷遊蕩，包括誤闖正在熱烈排戲的劇團、青春熱血的樂團排練室、誤以為情侶爭吵一觸即發，或在酒吧旁觀糾結的三角關係，費時將近15小時才完成拍攝。

睽違13年再發片，預購連續2周奪下博客來冠軍的好成績，蘇慧倫說：「一定有緊張有焦慮、一定有興奮有期待、也一定有告訴自己，要好好享受這段旅程，希望就讓音樂自然而然的發生它神奇的力量。」近期新冠肺炎疫情，她希望在這個特殊時期，讓每一個人都放鬆一點、戴著口罩時也不忘記微笑，讓每一首歌自己去說話。「蘇慧倫2020面對面新專輯首唱會」將在3月1日於台北新光三越信義香堤大道廣場舉行，3月9日發行全新專輯《面面》，相關資訊請關注蘇慧倫及相信音樂官方臉書、微博、微信。

蘇慧倫新歌〈安和〉MV，她誤闖正在排戲的小劇場，誤以為情侶爭吵。（相信音樂提供）

蘇慧倫新歌〈安和〉，劇情描述她墜入奇幻時空，盡情瀏覽夜裡發生的各種精彩。（相信音樂提供）

蘇慧倫新曲〈安和〉，窺探她夜生活小劇場。（相信音樂提供）

蘇慧倫睽違13年帶著新專輯《面面》重返歌壇。（相信音樂提供）

蘇慧倫新專輯《面面》預購連二週登博客來第一名。（相信音樂提供）

〈安和〉窺探蘇慧倫的夜生活小劇場。（相信音樂提供）

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