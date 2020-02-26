節目「政經關不了」。

總統蔡英文的論文議題從選前燒到選後，資深媒體人彭文正的網路節目「政經關不了」中，不停揭露蔡英文論文祕密的神秘面紗，讓網友佩服不已，而這次又出現新的證據，讓人看傻了眼。

彭文正在節目中指出，蔡英文在博士論文的紀錄中都寫著1983年完成，但是她的學位證書卻是1984年，年代不一致成了關鍵問題，而彭文正查詢學術界重要資料庫Proquest後，竟發現蔡英文擁有兩份論文的資料！一本為1983年，另一本則是1984年，這讓彭文正忍不住想問：哪一本才是真的？

這個大發現讓彭文正樂歪了，直呼三天內蔡英文肯定會派人去處理，而Proquest資料庫中究竟是哪一本會被消失呢？彭文正表示，若真的有一本論文消失，他將會發雞排！

彭文正對蔡英文論文的執著引起網友討論，直呼「哈哈！好瘋狂啊」、「恭喜今日工作量完成了」、「出大事了」、「比丁守中還扯」、「可憐哪」、「雖然我沒在跟這個新聞，也覺得打這個很無聊，但要是彭真的能因為蔡，進而搞垮LSE，真的會讓英國變成國際醜聞…但，有可能嗎？」

(中時電子報)