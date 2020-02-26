衛福部擬醫事人員出國規定，所有醫院醫事人員非經報准，不得去旅遊疫情警示地區。國民黨立委李貴敏質疑，到底那條法律可以讓衛福部長下令限制人民遷徙自由，限制、禁止醫護人員出國？搞到比憲法還大？

流行疫情指揮中心說是根據《醫師法》第24條和《醫療法》第27條。但李貴敏指出，《憲法》第10條「人民有居住及遷徙之自由」。在大法官釋字第558號認為「為維護國家安全及社會秩序，人民入出境之權利，並非不得限制，但須符合《憲法》第23條之比例原則，並以「法律」定之，方符憲法保障人民權利之意旨」。

李貴敏說，也就是除非是為防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序，或增進公共利益所必要者外，不得以「法律」限制之，自然不得由行政單位以「命令」訂之。衛福部還是得要遵守憲法第23條之比例原則。

李貴敏指出，何況《入出國及移民法》第6條第一項第10款，除非其他法律有限制或禁止出國，否則原則上不得禁止我國國民入出國。因此就法論法，醫療法、醫師法並未賦予衛福部逕自禁止醫事人員出國。

更別提上開條文也並非賦予主管機關限制醫療人員之「權利」。醫師法第24條規定醫師遵從主管機關指揮的義務，是在對法定傳染病的預防事項；也不及於醫師以外的醫事人員。醫療法第77 條的限制對象更是醫事機構，也非醫護人員，怎麼拿來限制醫護人員的人身及遷徙自由？

李貴敏表示，衛福部全力防疫值得肯定，但醫護人員並不是政府轄下的公衛士兵，防疫中心更不是手握生殺大權的指揮官；政府主管機關，對自己管轄的法規與適用範圍有這麼大的誤解，實在需要檢討。更別提指揮中心的宣示，沒有施行範圍、沒有時間區間，就是一句空白授權，又一次先放狠話再蠻幹，政府單位這種施政態度，離玩法弄法實在不遠了，對全民防疫更不是件好事。

(中時 )