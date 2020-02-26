新冠肺炎疫情全球延燒，台灣忙抗疫，而宗教盛事「大甲媽祖遶境」，預計將在下個月19號開始，但輿論多認為如此高密度的群聚活動，恐將成為防疫的缺口，停辦或是暫緩的聲量不小；對此，鎮瀾宮董事長顏清標今天出面，針對大甲媽祖遶境是否續辦做出回應。

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(中時電子報)