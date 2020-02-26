大政治大爆卦-無色覺醒》起駕宴取消、不摸轎鑽轎 大甲媽遶境到底行不行？ 14:262020/02/26 中時電子報 綜合報導 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》起駕宴取消、不摸轎鑽轎 大甲媽遶境到底行不行？ Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情全球延燒，台灣忙抗疫，而宗教盛事「大甲媽祖遶境」，預計將在下個月19號開始，但輿論多認為如此高密度的群聚活動，恐將成為防疫的缺口，停辦或是暫緩的聲量不小；對此，鎮瀾宮董事長顏清標今天出面，針對大甲媽祖遶境是否續辦做出回應。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #COVID-19 #台灣 #大甲媽祖遶境 也許您會感興趣 推薦閱讀 大甲媽新港進香 奉天宮開防疫會議嚴陣以待 12:482020/02/24 生活 大政治大爆掛-無色覺醒》衛福部出國禁令 醫護怒吼：把我們當賊 14:102020/02/24 政治 大甲媽祖遶境要取消？鎮瀾宮副董：封城就不辦 22:442020/02/24 生活 大甲媽遶境 奉天宮嚴陣以待 04:102020/02/25 地方新聞 大甲媽祖遶境照辦 柯P：可以辦但要做很多修正 08:532020/02/25 政治 大甲媽今年會起駕嗎？盧秀燕：配合中央 12:492020/02/25 政治 大政治大爆掛-無色覺醒》 媽祖繞境該不該辦？ 萬人共食憂疫情風險 14:092020/02/25 政治 大甲媽祖遶境引群聚感染疑慮 蘇揆回應了 17:162020/02/25 生活 回應大甲媽祖遶境 徐國勇：宗教團體一定要有延期備案 16:342020/02/25 政治 顏清標：遶境規模精簡 捐3000萬防疫 09:432020/02/26 政治 政治熱門新聞 不幫韓講話了？林佳新坦言韓除做這件事 別無選擇 - 政治 大甲媽祖繞境要停辦？網「一面倒」狂洗這7字！ - 政治 「蔡政府」最新民調出爐！網看完驚嘆：難以置信 - 政治 玩真的！？韓粉連署向白宮提案 吶喊要罷蔡 - 政治 預測疫情過後的兩岸...黃暐瀚10字總結 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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