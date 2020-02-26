義大利把台灣列入「大陸疫區」，列入疫區要求台人入境要居家檢疫十四天。義大利辦事處特別提醒，這些受影響的地區包括「中華人民共和國與台灣」。

疫情指揮官陳時中表示，針對義大利根據WHO的疫區劃分，將台灣與中國一同列為疫區，將會請外交部向義大利做出反應，後續的部分則會再宣布。

義大利依據WHO報告，將台灣列入「中國疫區」，自2月2日到4月28日暫停我國航班。外交部交涉未果，義大利辦事處後補充說明，義台班機暫停，但不影響台灣人入境和義大利機場快速通關的權利。

疫情指揮官陳時中指出，雖義大利新冠肺炎確診者已達322例，但除今天宣布伊朗旅遊警示升至第二級外，其他國家目前仍比照指揮中心現有的規定。陳時中強調，若國人欲前往義大利旅遊也不建議，一定要「三思而後行」。對於後續是否會有更進一步的指示，陳時中也說未來將會根據各國疫情的變化，做出更近一步的討論後公布。

(中時 )