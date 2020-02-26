「國標舞女王」劉真日前動手術出狀況，緊急裝上葉克膜搶救，讓老公辛龍心急如焚，不過兩人即便結婚多年，甜蜜感情依舊令外界稱羨不已，其實當年辛龍就因為錄影時不經意貼心舉動，讓劉真備受感動，也因此打動她的心進而交往。

劉真8年前與辛龍同為綜藝節目《超級模王大道》評審，當時兩人互動不多，關係僅止於「點頭之交」，有次劉真想要表達意見聲音卻被蓋掉，辛龍見狀便拿起麥克風直呼：「主持人，劉真老師要講話」，不經意舉動讓劉真備感貼心，至於雙方再進一步發展的關鍵點，是某次錄影辛龍將參賽者資料推到她面前，原以為要討論的她發現上面有串神秘數字，一問才知道是辛龍的手機號碼，當下便與辛龍交換手機號碼，兩人因此開始約會，進而相戀到結婚組成家庭。

兩人交往2年後結為夫妻，甜蜜感情令外界羨慕不已，更成為演藝圈模範夫妻，如今劉真因為一場心臟手術住院治療，讓外界感到相當不捨，紛紛祈禱兩人能攜手度過難關。

(中時電子報)