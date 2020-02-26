劍麟第二次無擔保可轉債 承銷價105.98元 14:322020/02/26 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，劍麟（2228）國內第二次無擔保轉換公司債承銷案，採競價拍賣方式辦理，共競拍2,550張。此次參與投標之投標單筆數計433筆，合格標單共416筆，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，今（26）日完成電腦開標，並全部拍賣成功，開標結果最低得標價104.5元，最高得標價110元，得標加權平均價105.98元。 另依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，劍麟國內第二次無擔保轉換公司債公開承銷價格為105.98元。 (工商 ) #劍麟 #無擔保轉換公司債 #競價拍賣 #標單 #開標 也許您會感興趣 推薦閱讀 閃避疫情 汎德上市延至下半年 04:102020/02/26 證券．權證 財經熱門新聞 「市場人心終於怕了」 老謝曝美股今晚走勢 - 財經 大陸禁3M口罩出口美國 白宮顧問警告撤廠報復 - 財經 - 工商 最黑暗1天！油價恐怖閃崩 沙國驚曝下場 - 財經 華為慌了！驚傳砍單台積電給這家陸廠 - 財經 遭謀殺800點…美媒爆川普驚嚇內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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