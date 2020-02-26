證交所表示，劍麟（2228）國內第二次無擔保轉換公司債承銷案，採競價拍賣方式辦理，共競拍2,550張。此次參與投標之投標單筆數計433筆，合格標單共416筆，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，今（26）日完成電腦開標，並全部拍賣成功，開標結果最低得標價104.5元，最高得標價110元，得標加權平均價105.98元。

另依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，劍麟國內第二次無擔保轉換公司債公開承銷價格為105.98元。

(工商 )