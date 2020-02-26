台北市長柯文哲26日脫口爆出蔡英文總統520就職典禮將辦在台北流行音樂中心，民進黨北市議員簡舒培痛批，北市最大的防疫漏洞就是柯文哲的大嘴巴，講出這件事只會對柯的聲量有幫助，但對防治疫情毫無幫助，徒讓中央手忙腳亂，「惡人！」

簡舒培表示，柯文哲把這件事講出來對疫情防治有何幫忙？若柯覺得就職典禮舉辦會引起疫情防治問題，以柯的醫生專業，應跟蔡總統或中央流行疫情指揮中心反映，怎會大嘴巴講出來？她對北市疫情防治憂心忡忡，柯25日在臉書講北市防疫超前部署，這超前部署就是柯的嘴，把不該講全講出來，讓北市防疫人員忙著幫柯擦屁股。

簡舒培說，520總統就職典禮是在蔡總統當選後，總統府應該就在籌備，也是在疫情還沒那麼嚴重時就籌備，蔡總統剛臉書有PO文說「疫情沒稍緩，520不會大型、在室內舉辦，所有活動也會配合中央流行疫情指揮中心」。

「柯特別找中央麻煩，暴露地點！」她說，柯是不是故意的，大家會判斷，先前連新冠肺炎確診第24例都講不清楚，現在提早暴露總統就職地點就是在和中央作對，難道柯沒管道去反映嗎？奉勸柯應心存善念盡力而為，為吵高聲量就是惡人。

(中時 )