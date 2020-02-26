根據台中市民政局人口統計顯示，南屯區為今年1月份人口正成長最多的區域，人口增加數已超越北屯；專家分析，南屯區具備成熟的商圈機能，帶動周圍房市推案火熱，新案與土地價格屢創新高。

南屯區近年隨著台中精密機械科技園區崛起，帶來充沛的工業移民人口移入，也促成商圈二次發展，如知名運動用品店迪卡儂、Costco美式大型賣場等，以及近年新進駐的文心秀泰，甚至是年底即將通車的捷運綠線，都為區域注入房市利多。

多家上市建商或品牌建商也都看好該區發展，如寶佳集團旗下佳泰建設、興富發、親家、國雄等建商爭相插旗，另外，長期深耕在蛋白區的坤悅開發也選在南屯區連續砸下近16億元買下萬和段、新富段、永春東三路段等三塊土地，預估將再掀起一波新的房市起漲點。

在地房仲分析，捷運周邊儼然成為房市推案的熱點，又以南屯區文心路與五權西路口的「G11站」最為看好，周邊涵蓋五期與八期重劃區，區域內擁有高綠覆率的文心、豐樂雙公園，具備國道1號的交通優勢，同時串聯台鐵大慶站，商圈完熟、建設利多更加快速的帶動周邊人潮，房市已趨成熟，未來新案價格將站穩4字頭。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)