潘姓企業家與友人集資捐贈131萬元，劉一峰神父對台灣人愛心，感動不已。（王志偉花蓮傳真）

照顧弱勢之用的倉庫被燒毀，36小時善款就到位。劉一峰神父與修女在臉書公開感謝，還關閉帳戶，請社會各界將善心轉給其他需要的人（機構）。（王志偉花蓮傳真）

倉庫22日清晨發生火警，焚燒面積達300多坪，裡面有許多中古家具、中古電器、二手書籍、二手衣物等幾乎付之一炬。（資料照片／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣玉里天主堂法裔神父劉一峰創辦的資源回收倉庫日前遭祝融，損失慘重，許多民眾自發性捐助幫忙，在36小時內捐款已達修繕倉庫的目標，劉一峰在臉書公開感謝「夠用了」！但愛心持續湧入。來自台北潘姓企業家被劉神父愛心感動，幾位朋友老闆合資131萬元，今透過副議長潘月霞一同拜訪劉一峰神父，將現金捐贈給天主堂。

其實4天前，潘月霞就已連繫劉神父，表示台北有位友人想捐款，沒想到劉一峰神父一直婉謝，還請他謝謝對方。潘月霞以善款除了修繕，還可以幫助他管理的啟智中心，因此才說服了劉神父，答應收下善款。今天捐贈過程，劉一峰感動泛著淚光，感謝台灣人的愛心啊。

花蓮玉里鎮新昌一街一處倉庫22日清晨發生火警，焚燒面積達300多坪，裡面有許多中古家具、中古電器、二手書籍、二手衣物等幾乎付之一炬，損失約3、40萬元，這些回收物品是劉一峰為殘障人士、更生人、街友等設置的工作場所及收入來源。

這場火災意外讓劉一峰感到難過又必須堅強面對，虔誠地說「這是天主給的考驗啊」。消息披露後，來自全台各地的愛心捐助很快湧入，36小時達到倉庫修繕的金額，因此劉一峰神父也在臉書，除感謝到大家滿滿的關懷幫助與祝福，也關閉帳戶，「請您暫時不需要再匯款轉帳」。

副議長潘月霞說，好友潘先生在台北經商有成，透過她表達捐款，並和幾位企業朋友一同出資合資131萬元，今天將現金轉交給劉一峰神父，潘先生低調不願受訪，只表示劉一峰神父愛心感動很多人。劉神父也將依規定開出善款收據。

劉一峰受訪國台語夾著說，「甘溫拉」，發生火災，倉庫燒毀，那麼多善心人士以及企業家，捐了很多，除了幫倉庫復原外，有多出的物資與善款，可以改善工作環境，幫助弱勢的朋友。還不忘提醒大家注意新冠肺炎疫情，要大家過好過安全的生活。

玉里天主堂由79歲的法裔神父劉一峰帶領，他來台逾半世紀，長期照顧花蓮偏鄉身心障礙者、街友、更生人，被在地人暱稱是「玉里的法國爸爸」，3年前取得中華民國身分證，是縣內外籍神父取得我國身分證的第一人。他創立安德啟智中心，並推動資源回收，幫助弱勢者自力更生，回收場有70多人一起工作，包括街友、有更生人，透過工作重新與社會連結，在地方上人人都認識他、尊敬他。

(中時 )