隨著新型冠狀病毒疫情持續延燒，為提供消費者防疫需求，全聯福利中心於2月27日(四)起在全台門市開賣「台糖防疫期間清潔專用75%酒精」50ml與350ml兩種款式，其中50ml售價28元，而350ml售價45元，兩種款式皆以各店現貨販售為主，每人限購1瓶，數量有限，售完為止。

全聯指出，「台糖防疫期間清潔專用75%酒精」直接於手中搓揉即可達到抗菌效果留，使用後可直接取用食物，免用水即可瞬間揮別90%以上手部、醫療及食品器械有害之細菌。可用於用餐前後、戶外活動、餵食嬰幼兒前、搭乘交通工具、進出醫院診所以及如廁前後，以防手部細菌感染。

全聯表示，這次販售的「台糖防疫期間清潔專用75%酒精」有50ml與350ml兩種款式，但各店販售的款式只會有一種，開賣時間以各家門市開門時間為準，商品數量皆有限，每人限購一瓶，並提醒民眾依政府相關法規18歲以下不得購買。

為因應防疫需求，「台糖酒精擦隨身包(10抽)」第二批再度加供6萬包，也將於2/28陸續在各家門市供貨販售，售價24元，各家數量有限，皆以現場貨量為準，售完為止。全聯也呼籲民眾，防疫商品無需過度囤貨，未來將持續陪同全台民眾一同防疫。

(中時電子報)