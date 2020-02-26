台南山上花園水道博物館寵物遊憩專區設計童趣，形狀像可愛狗頭。（南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

山上花園水道博物館，打造寵物友善園區，在園區內規畫寵物遊憩專區，設置迷宮及平台，讓毛小孩也能在裡面釋放精力，特別的是，整個圍柵園區，從高空俯瞰，就是一個狗頭形狀，隱藏的設計趣味，也引起討論。

台南市文化局表示，山上花園水道博物館除了有百年古蹟及建築以外，由於園區遼闊，也吸引不少民眾帶著家中寵物前來遊憩，但受限於古蹟區寵物不能落地規定，館方率古蹟區之先，添購5部寵物推車，讓毛小孩可以和飼主一起暢遊園區，各界反應良好。

為了更加落實寵物友善，館方在花園區規畫了一處19米乘20米的空間，作為寵物遊憩專區，工程已經在日前完工，歡迎遊客帶毛小來前來體驗。此外，也請遊客發揮公德心，隨手清理寵物的排遺，讓所有飼主的毛小孩都能安心在寵物專區遊憩。

由於寵物專區設計很具童趣，因此有不少家長和幼童以為是遊樂園，進入遊玩，文化局也呼籲，專區是為寵物設計，為維持環境，請勿讓孩童進入遊玩。

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