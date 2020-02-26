新冠肺炎病毒肆虐，網路病毒也一樣可怕！看好全球科技資安防護需求大爆發，國泰投信26日推出亞洲首檔「科技防疫」概念的資安ETF（00875），上市記者會中國泰投信總經理張雍川、國泰網路資安ETF（00875）基金經理人游日傑等人特別變身「台版基努李維」上演駭客任務，齊喊出「駭客非任務、資安聚財富」的目標，該基金將於3月9日開始募集，並預計於3月30日掛牌。

國泰投信總經理張雍川指出，駭客病毒像新冠狀肺炎病毒一樣會有潛伏期，網路病毒甚至可潛伏長達半年，藏在手機、電腦裡偷偷搜集個資，隨著AI、5G、物聯網的發展日益普及化，網路病毒的威脅亦不斷擴大，所以像「臉書」為了做好資安防護，每年投入50億美元、35,000人的人力物力。

張雍川表示，國泰網路資安ETF（00875）追蹤納斯達克ISE全球網路資安指數，為亞洲首檔以資安產業為主題的ETF，一次囊括全球48家頂尖安全防護、軟體及服務公司。根據知名研究機構Gartner估計，全球網路資安市場規模將持續成長，整體市場規模將由2017年的1014億美元，上升至2023年的1,680億美元，年複合成長率8.3％，顯示資安產業將迎來龐大商機。

國泰網路資安ETF（00875）基金經理人游日傑則指出，由於物聯網快速的發展，網路資安威脅已從過去桌上型電腦、電子郵件逐漸擴大至筆記型電腦、平板與手機等移動裝置，未來，隨著智慧城市與智慧家居逐漸普及，網路資安威脅將進一步拓展至智慧家電、攝影機鏡頭、監控設備，甚至具有自動駕駛功能的汽車都涵蓋在其中，只要能夠連上網的設備，都有受駭風險。

張雍川舉例，去年國外有駭客透過AI合成的語音，冒充一間英國能源公司的CEO打電話，成功詐騙到該公司員工進行轉帳，最終得手22萬歐元（折合台幣約770萬元）。駭客事件已經不只是出現在電影中，未來將更常出現在日常生活當中。根據美國聯邦調查局（FBI）旗下的網路犯罪投訴中心公布，2019年網路犯罪報告中，網路犯罪案件所造成的損失總額為35億美元。而且犯罪手法不斷精進，讓受害者更難以分辨真偽。伴隨網路用戶數成長、物聯網發展欣欣向榮，智慧生活須要在完善的資安防護下，才能向「被駭」人生說不！

研究機構指出，2017年至2021年，全球資安產品及服務預估累計支出將超過1兆美元，每年將以12-15%的速度成長，網路資安將成為最受矚目、成長最快速的投資新藍海！

(工商 )