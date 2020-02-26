「你看今年1月的伊朗事件，影響石油價格，黃金也在飆漲，美元有人覺得會走弱，有人又說不會…市場上永遠都有不同的說法，所以我從不覺得有一個投資商品是穩定的。」很難想像，眼前這位演活《我們與惡的距離》裡憂鬱喪子的劉昭國、獲得2019年金鐘獎戲劇節目男配角獎的溫昇豪，儼然像一位財經界行家般分析政經時局。

沉穩、內斂一直都是溫昇豪給外界的形象，多元、收放自如的戲路卻總能讓人耳目一新，在演藝圈闖蕩10餘年，而立之年後才開始嶄露頭角，溫昇豪的沉潛和出線，讓他對於收入更懂得「穩定」和「保本」的重要。

溫昇豪有一位很會理財的母親，結婚後也有很會理財的太太，自己在年輕時代雖然生活捉襟見肘，但已有「定期定額買基金」的習慣，堪稱演藝圈標準的理財達人。

溫昇豪回憶，退伍後因為有理財專員的推薦，開始1個月3000、3000元的買入基金，有多一點收入後就是5000、5000元的扣款，當時最熱門的貝萊德世界礦業基金、富達新興市場基金，溫昇豪都曾申購。雖然在外界看來已經是投資的起步，但溫昇豪卻不這麼認為，因為當時的生活還是左支右絀的多，為了到英國倫敦工作，他也只能趕緊把基金贖回，才能提供足夠的財力證明獲得簽證。

投資權值股當定存 每年穩定配息

30歲後，精湛演技在《敗犬女王》、《犀利人妻》等劇，發揮得淋漓盡致，部部叫好又叫座，溫昇豪人氣大開。當時，做保險業務員的母親在溫昇豪國中時為他保的郵局儲蓄險剛好滿期，拿回了一筆錢，演藝事業逐漸穩定的他，要媽媽自己留著，卻也深刻感受到每個月固定繳一筆小錢、幾年後就能累積成大錢的威力，以儲蓄險當作保本的理財概念，開始深植腦海。

因為溫昇豪很早就明白，藝人是一個高風險卻薄利的行業，投入的成本是青春和時間，外界或許看到了光鮮亮麗，但忽略了經年累月的積累過程，沒有升遷制、沒有勞健保、沒有週休2日，靠的就是自己的拚搏，「我們本身就是業務，也是一個商品，我們行銷我們自己。」

「3年不開張，開張吃3年。」溫昇豪對於演藝事業看得透徹，所以每次拿到單筆較大的收入後，他選擇的是未雨綢繆，每年固定將收入投向儲蓄險保單，3年、5年還本的都有，收入多時就會多買幾張保單；近幾年每年都會有儲蓄險保單陸續到期，溫昇豪已考慮周全，沒工作時就剛好有一筆金錢支援，如果有工作，就繼續拿來買保單滾收益。

(中時電子報)