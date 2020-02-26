全球新冠肺炎疫情未見緩解，台灣今天（26日）又再添一例新冠肺炎確診個案，目前台灣確診病例數累積來到32例。眼見疫情持續升溫，新北市長侯友宜今天下令，為避免群聚感染，新北市各級學校，除非向教育局報准，否則原則短期禁止舉辦畢業旅行。

教育局表示，有關校外教學（含畢業旅行）的活動部分，目前新北市以防疫為優先，考量新冠肺炎疫情尚未趨緩，為確保師生健康，已請各校109年3月底前辦理之進行校外教學等活動（包括畢業旅行、公民訓練活動、跨區活動或隔宿露營等），全數順延。

侯友宜表示，市府與中央一條心，鑒於台北市與新北市是共同生活圈，在防疫上應互相支援合作，新北市對於防疫政策，已經從「圍堵」策略，前進為「減災」，以超前部屬的方式進行因應。

侯友宜並提到，大型集會或宮廟活動，如果會出現密集或長時間接觸的情況，則活動必須取消，現在新北市短期內，各級學校的畢旅也取消，補習班與課輔安親班，也會強制師生要戴口罩。希望透過防堵與減災的方式，做好完善的應變與準備。

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(中時電子報)