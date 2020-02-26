新冠肺炎疫情延燒，各種謠言不斷在網路上流傳，指屏東體育館將成為「火神山醫院」，還說台灣南部已有700多例新冠肺炎確診個案；立委周春米今（26）日到現場查證，戳破這則不實消息，並質疑散播疫情謠言的源頭來自大陸，意圖造成民眾恐慌。

中國大陸在疫情爆發後，在武漢快速興建火神山醫院專門收容新冠肺炎病患。臉書粉絲團「Jancom Chan」日前PO文指出，屏東體育館將成台版的火神山醫院，並指出台灣南部已有700多例武漢肺炎確診，還說因為中國大陸對台灣封鎖物資，使醫院無法買到臨時廁所，因此政府一天只敢公布兩例。周春米指出，言種誇張的言論以及文章中不斷出現的大陸用語，已陸續引發許多網友議論。

周春米特地到屏東體育館查證，還拍照證明屏東體育館正在為了四月的全國中學運動會進行封館整修，並非要改建成大通鋪臨時醫院，批評這樣造謠非常惡質。

周春米表示，如同網友所懷疑，該粉專經營人可能並非台灣國民，用詞充滿中國大陸的用語，且從該貼文的編輯紀錄看來，粉專經營人是經由底下留言網友的質疑，才陸陸續續針對兩岸雙方不同用語之間進行改善。周春米酸說，「想要造謠，連基本功課都不做，真是又壞又懶惰。」

周春米補充，雖然該文章是在《紓困條例》公布之前所發，但可以依《傳染病防治法》第六十三條「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息」的相關規定，處以三百萬元以下罰金。

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(中時電子報)