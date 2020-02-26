菲律賓西北大學牙醫系畢業的簡姓男子，未取得台灣合法牙醫師資格卻在台北市北投區開設診所，利用通訊軟體Line招攬陳姓婦人植牙，手術後她上下顎骨周圍炎及骨髓炎，高院維持一審認定，判決簡男須賠償66萬多元確定。

69歲的陳女提告指控，簡男遊說她後，由不知名的人為她陸續植入13顆植體，且為進行植牙對被上訴人施打麻藥、拆線、安裝臨時牙套、調整臨時牙套、印模作臨時牙套、補骨粉及縫合等，簡男擅自執行醫療業務致她損害，請求賠償148萬多元。

高院認為，簡男雖非植入植體之人，但他進行植牙手術前，係以Line與陳女聯繫，且評估她適宜進行植牙手術，並在她進行植牙手術前、後，為她施打麻藥、拆線、安裝臨時牙套、調整臨時牙套、補骨粉及縫合等醫療行為，並收取植牙費用30萬元。

合議庭指出，簡男未取得合法牙醫師資格，對陳女執行植牙手術醫療業務已違反醫師法，且導致陳女周圍炎、骨髓炎等傷害，須賠償陳女共66萬7231元定讞。

(中時 )