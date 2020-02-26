新冠肺炎延燒，大甲媽遶境續辦、停辦或延期爭論不休。對此，基進黨立委陳柏惟表示，媽祖也是有人情味的，所以可以不停辦，但管制民眾參加，沒想到此言一出，遭網友痛批3Q變軟Q了嗎？怎麼監督KMT很有力，其他都軟趴趴！

對於媽祖是否需要遶境一事，陳柏惟在臉書發文表示，現代一點講，遶境就是總公司巡視分公司，進香就是分公司去總公司開會。因此，他認為，遶境不需停辦，媽祖本身去哪裡應給予尊重，但信眾要不要跟去，就必須配合國家防疫政策，建議政府尊重宗教傳統，但宣布管制民眾參加。「媽祖也是有人情味der」！

沒想到此話一出，竟遭批踢踢網友怒轟在講什麼！有網友表示，「我的天啊，也太軟Q了」、、「這個人當選前後說話好像兩套標準」、「監督在野黨KMT很有力，其他都軟趴趴」、「我有預感他恐怕這屆就爆了」、「黑掉了，可悲」！

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

(中時電子報)