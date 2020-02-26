受到新冠肺炎疫情影響，國泰航空2月宣布推出「特別假期計劃（Special Unpaid Leave）」，建議全體員工在3月至6月期間放3周的無薪假。港媒報導，第一輪申請已結束，國泰航空執行長鄧健榮向員工發內部信稱，暫時已有逾2.5萬名員工參與該無薪假計劃。

香港經濟日報報導，以國泰全球員工約3.3萬計，約75％國泰員工參與無薪假計劃，暫時未知國泰是否再建議更多員工參與。報導稱，國泰因應特別假期計劃推遲安排機組人員3月輪班編配，該公司將於26日向員工交代安排。

鄧健榮指出，不單集團香港總部、前線員工及外站同事參與，不少子公司員工都參與無薪假，「感謝同事與公司一起面對風浪」。國泰上次推出同類無薪假安排為2009年，以因應金融海嘯衝擊。鄧健榮表示，當時獲員工支持下，使得集團經營帶來巨大改善。

鄧健榮重申，國泰面對的挑戰仍嚴峻，集團已調整客運運力。集團表示，因應新冠肺炎疫情爆發令需求顯著下跌，會以保存營運資金作為保障業務關鍵。國泰已宣布未來數個月客運運力將減約3成，其中2月、3月削減規模更達4成。

(工商 )